Die Lage sei „ernst, aber unter Kontrolle“ RSV, Influenza, Adenovirus: Grippesaison führt auch im Altkreis Bitterfeld zu heftiger Infektionswelle

Die Zahl der Kinder, die mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in ein Krankenhaus müssen, nimmt auch in Bitterfeld zu. Was sind die Gründe dafür?