Rohrbruch sorgt für Sperrungen in Bitterfeld - Versorgung erfolgt über Wasserwagen

Schon am Sonntag ist in Bitterfeld ein Rohr geplatzt. Die Reparatur dauert an. Mit Folgen für den heißesten Tag des Jahres.

Bitterfeld/MZ - Sprudelnd lief das Wasser über die Dürener Straße in Bitterfeld - ein Rohrbruch sorgte am Dienstag für Umleitungen in Bitterfeld und für zusätzliche Wege bei Anwohnern rund um den Marler Platz.

Deren kühles Nass kam nicht mehr aus der Leitung und daran schuld war ein Wasserrohrbruch, erklärte Ralf Stüwe, Servicemitarbeiter der Midewa. Eine gusseiserne 200er Leitung sei betroffen - das erkläre die Wassermassen.

Bereits am Sonntag sei die Leitung geplatzt, am Montag habe die Midewa alle nötigen Genehmigungen für die Bauarbeiten durchgeführt. Die Firma Ensmenger aus Bitterfeld führte die Arbeiten durch. Auf dem Trockenen bleiben die Bitterfelder jedoch nicht sitzen: Mit mobilen Wasserpacks im Umfang von fünf Litern sowie eines Tankwagens in der Dürener Straße wurde für frisches Trinkwasser gesorgt.

Die Wasserpacks können bei der Midewa angefordert werden. Laut Stüwe wolle der Wasserversorger so auch an ältere Menschen denken, die nicht mit einem Eimer zum Tankwagen laufen.