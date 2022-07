Riesige Rauchwolken - Feuerwehr wird in der Nacht zum Sonnabend in Bitterfeld alarmiert

Einsatz unter schwerem Atemschutz: Ein Übergreifen auf Gras und Buschwerk kann durch die Feuerwehr in Bitterfeld verhindert werden.

Bitterfeld/MZ - Für die Bitterfelder Feuerwehrleute war am Samstag die Nacht um 0.23 Uhr zu Ende. Gemeldet war ein Laubenbrand in der Gartenanlage an der Anhaltstraße.

Bereits auf Anfahrt war eine massive Flammen- und Rauchentwicklung zu sehen, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Zunächst hätten sich die Einsatzkräfte einen Zugang über einen Zaun verschaffen müssen, um dann durch körperhohen Grasbewuchs zur Brandstelle zu gelangen.

Im Erstangriff löschte ein Trupp unter schwerem Atemschutz die Gartenlaube und verhinderte ein weiteres Übergreifen auf Gras und Buschwerk.

Zugleich habe man ein zweites Rohr zur Brandbekämpfung aufgebaut, so dass von zwei Seiten aus das Feuer bekämpft werden konnte. Nachdem die Flammen gelöscht werden konnten, wurden letzte Glutnester mit Schaum bedeckt.

Insgesamt kamen drei Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Die ebenso vor Ort befindliche Polizei nahm noch in dieser Nacht erste Ermittlungen zum Brand auf.