Wo soll das neue Gerätehaus in Greppin gebaut werden? Die Pläne von Stadtwehrleitung und Ortschaftsrat klaffen weit auseinander. Einigung ist nicht in Sicht. Bislang machte Rathaus macht Druck. Jetzt folgt plötzlich die Kehrwende.

Riesenzoff um neues Feuerwehrhaus - Rathaus und Ortschaft streiten um den Standort in Greppin

Der Ortschaftsrat will den jetzigen Standort behalten, die Stadt will lieber auf dem hinteren Sportplatz neu bauen. Das sorgt für Streit.

Greppin/MZ. - Einigkeit gibt es nur in einem Punkt: Greppin soll ein neues Feuerwehrhaus bekommen. In allen anderen Fragen klaffen die Vorstellungen der Stadtwehrleitung und des Ortschaftsrates weit auseinander. Das betrifft sowohl den Standort als auch die Pläne, wofür dieser überhaupt dienen soll. Das ist am Montag im Ortschaftsrat klar geworden. Doch die Verwaltung baut Zeitdruck auf. Denn 2026 soll der Gerätewagen Logistik anrollen, den Greppin wegen des Wasserproblems braucht. Deshalb soll schon nächsten Mittwoch der Stadtrat entscheiden. Dagegen wehrt sich der Ortschaftsrat. Er hat einen Änderungsantrag zum Standort-Plan der Stadt beschlossen.