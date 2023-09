Altjeßnitzer auf Rekordjagd Riesenkürbis geht auf Reisen - Wo landet Görickes Gigant beim wohl größten Kürbiswiegen der Welt?

In Altjeßnitz hat Kai Göricke einen kernigen Kürbis-Koloss großgezogen. Mit ihm tritt er in Brandenburg beim großen Wettwiegen an. Doch wieviel bringt der Gigant auf die Wage und wo landet er bei der Kür der Champions 2023?