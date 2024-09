Eine Tradition lebt wieder auf: Das Jubiläum der Feuerwehr in Reuden wird nach der Übernahme des Tiergeheges durch den Zörbiger Tierschutzverein mit dem Fest dort verbunden - und das soll auch so bleiben.

Reuden/MZ. - Die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen der Reudener Feuerwehr haben pünktlich am heutigen Sonnabendvormittag, 21. September, im Tiergehege des Bitterfeld-Wolfener Ortsteils begonnen. Damit soll eine Tradition wieder aufleben, die es viele Jahre lang hier gab. Nach der Übernahme des Geheges durch den Zörbiger Tierschutzverein Anfang 2023, der sich dort mittlerweile etabliert und so einiges geschaffen hat, sollen auch diese gemeinsamen Feste künftig zur Tradition werden.

Noch bis heute Abend - ab 20 Uhr lädt DJ Steve zum Tanz ins Festzelt ein - ist dort noch so einiges zu erleben. Am morgigen Sonntag erwartet die Besucher dann ab 10 Uhr ein Frühschoppen, ab 11 Uhr laden die Uhus des Musikvereins Sandersdorf ein. Es folgen Auftritte des Thalheimer Faschingsklubs und des Tanzwerkes und am Nachmittag gibt es wieder Kaffee und Kuchen. Auch für andere Gastronomie ist natürlich gesorgt.