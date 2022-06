Rettungswagen kracht in Bitterfeld gegen VW - Sechs Schwerverletzte nach Unfall an Kreuzung

Bitterfeld/MZ/MM - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bitterfeld sind in der Nacht zum Sonntag sieben Personen verletzt worden, sechs davon schwer. Zu dem Unfall war es gekommen, als gegen 1.45 Uhr ein Rettungswagen die Kreuzung Bismarckstraße und Rathenaustraße in Bitterfeld passierte und zu seinem Standort nach Glebitzsch zurückfahren wollte. In der selben Zeit kam ein VW aus Richtung Bahnhof auf der Rathenaustraße und wollte über die Kreuzung fahren.

Der Rettungswagen hatte kein Sondersignal an, da er sich auf der Heimfahrt von einem Einsatz befand, fuhr aber auf der Hauptstraße. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Aufgrund der Vielzahl von Verletzen wurden in der Nacht Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Dessau und aus Nordsachsen angefordert. Die Kameraden der Bitterfeder Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und waren bis 4.20 Uhr im Einsatz. An den beiden beteilitgen Autos enstand nach ersten Schätzungen Totalschaden.