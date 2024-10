Ines Lüdke und Ina Matold (v.l.) haben in ihrem Reisebüro Sachsen-Anhalt-Tours in Bitterfeld den Überblick über die Reisewünsche der Kunden für die kommende Urlaubs-Saison.

Bitterfeld/MZ. - Der Herbst hat Deutschland fest im Griff. Draußen wird es kälter, graue Wolken hängen tief über den Städten und Regenschauer kündigen den nahenden Winter an. Für viele Menschen in der Region bedeutet das: Raus aus dem tristen Wetter, ab in die Sonne. Doch wohin reisen sie in der Saison 2024/25? Und wie entwickelt sich die Reisebranche nach der Corona-Pandemie?