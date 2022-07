Regiobahn Bitterfeld Berlin hat seit Juli zwei neue Geschäftsführer

Der langjährige Geschäftsführer Michael Meinhardt hat sich derweil in den Ruhestand verabschiedet.

Die Regionalbahn im Einsatz am Chemiepark Bitterfeld-Wolfen

Bitterfeld/MZ - Am 1. Juli haben Holger Harsch und Tobias Zug gemeinsam die Geschäftsführung der Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) – ein Unternehmen der Captrain Deutschland-Gruppe übernommen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der langjährige Geschäftsführer Michael Meinhardt hat sich derweil in den Ruhestand verabschiedet.

Auch Hintergründe zu beiden Personen wurden bekannt. So kam Holger Harsch 2008 aus der Finanzbranche zur ITL Eisenbahngesellschaft mbH (ITL) – ebenfalls ein Unternehmen der Captrain Deutschland-Gruppe – und hat die Strukturierung und Integration der ITL in die Unternehmensgruppe intensiv begleitet.

Holger Harsch (Foto: Captrain)

War als Leiter Finanzen, Administration und Einkauf sowie Prokurist beschäftigt. Bei der RBB wird er zukünftig maßgeblich die Bereiche Finanzen, Personal, Recht sowie die Werkstatt verantworten. Seine aktuellen Tätigkeiten bei der ITL wird er dabei uneingeschränkt weiterführen.

Tobias Zug kam im Jahr 2011 zur RBB und war dort zuletzt als Sales Manager tätig, bis er zur Captrain Deutschland GmbH wechselte. Seit 2019 ist er dort als Key Account Manager Automotive beschäftigt.

Tobias Zug (Foto: Captrain)

Diese Position gibt er ab und wird sich zukünftig bei der RBB auf die Bereiche Infrastruktur, Produktion, Vertrieb und das Wagentechnische Ausbildungszentrum (WTZ) in Bitterfeld fokussieren.