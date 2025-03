Die Feuerwehr in Roitzsch soll ein neues Fahrzeug bekommen. Geplant wurde mit 500.000 Euro Kosten. Jetzt gibt es Fördermittel und damit die Frage, was mit dem übrigen Geld passiert.

Rechenspiele bei Feuerwehr in Sandersdorf-Brehna: Was passiert mit Geld, das durch Fördermittel gespart wird?

Sandersdorf/MZ. - Sicherheit geht vor. Das ist auch in Sandersdorf-Brehna ausgemachte Sache. Der Stadtrat hat deshalb unter anderem für die Neuanschaffung eines Fahrzeugs für die Feuerwehr in Roitzsch gestimmt und dafür 500.000 Euro im Haushalt eingeplant. 2026 soll das Fahrzeug in Dienst gestellt werden. Fördermittel waren dabei zunächst nicht berücksichtig worden.