Gröbern/MZ. - In Gröbern ist mit dem Bau einer neuen Straße begonnen worden, die die Bundesstraße 100 in Zukunft mit dem Gelände des HSV Gröbern verbinden soll. Darüber informierte nun Ferid Giebler (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee.

Offenbar ist es höchste Zeit. „Diese wird dringend gebraucht, da die bisherige Zufahrt über ein privates Grundstück führt, was die dauerhafte Unterhaltung sehr schwierig gestaltet“, erklärt Giebler. Künftig werde die Zufahrt deutlich hinter der bisher zugleich schwer einsehbaren Kurve der Bundesstraße liegen, was die Sicherheit für alle Beteiligten verbessern soll.

Wie der Bürgermeister weiter erklärt, soll die neue Trasse zugleich als Erschließungsstraße für einen Mobilfunksendemasten dienen, welcher die Mobilfunkversorgung, insbesondere für die Ortschaft Gröbern, deutlich verbessern soll. „Dieser entsteht in Kooperation mit der Novec GmbH, welche an alle interessierten Mobilfunkanbieter Antennenplätze vermietet“, so Giebler. Mit O2 sei bereits der erste Vertrag geschlossen worden. Nun ist das Gelände bereits beräumt. Die Gemeinde will, wenn es losgeht, über den weiteren Baufortschritt informieren.