Auf einem Rastplatz an der A9 bei Dessau ist am Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Die Insassen reagieren geistesgegenwärtig.

Dessau/Thurland/MZ. - Auf der A9 bei Dessau ist am Donnerstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wie Feuerwehr und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau auf Anfrage mitteilen, merkten der 56-jährige Fahrer des Audis und seine Beifahrerin noch auf der Fahrt in Richtung Berlin, dass etwas mit ihrem Fahrzeug nicht stimmte und steuerten deshalb gezielt die naheliegende Raststätte Mosigkauer Heide an. Dort verließen sie ihr Auto und brachten sich in Sicherheit.

Beim Eintreffen der Feuerwehr auf dem Rastplatz stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Im Einsatz waren der Angriffstrupp aus Wolfen, der Angriffstrupp aus Raguhn sowie Kräfte aus Thalheim. Die Kameraden löschten das Fahrzeug mit Wasser und Schaum unter Einsatz von Atemschutzgeräten.

Im Einsatz war auch ein Rettungswagen des DRK, zu Schaden ist aber niemand gekommen. Am Nachmittag war zudem die Ölwehr im Einsatz, um die Einsatzstelle zu reinigen. Zum entstandenen Schaden wurden keine Angaben gemacht. Die Brandursache ist noch unklar und wird untersucht.