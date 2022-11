Raguhnerin engagiert sich seit 17 Jahren für „Weihnachten im Schuhkarton“

Schon am ersten Tag sind einige Pakete bei Marita Degen in Raguhn eingegangen. Bis Montag ist noch Zeit für die Abgabe.

Raguhn/MZ - Weihnachten ist in der Raguhner Mühlstraße eigentlich das ganze Jahr über. Rollen mit bunt bedrucktem Geschenkpapier, stapelweise Schulhefte und Stifte hat Marita Degen immer vorrätig. Und schon an der Haustür begrüßt ein Plakat mit lachenden Kindergesichtern die Besucher. Denn wenn es an das Packen für die jährliche Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ geht, ist sie vorbereitet. In dieser Woche herrscht bereits Endspurt: Bis zum 14. November können die zusammengepackten Gaben abgegeben werden. „Aber wenn das Paket einen Tag später ankommt, nehmen wir es auch noch an“, sagt Marita Degen.