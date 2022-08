Raguhn und Jeßnitz wurden 2002 überflutet, während in Bitterfeld die Helfer noch kämpften

Während in Bitterfeld Tausende versuchen, das Überlaufen des ehemaligen Tagebaus zu verhindern, sind in Jeßnitz schon die Schäden sichtbar.

Bitterfeld/Jeßnitz/MZ - Am Bitterfelder Fritz-Heinrich-Stadion sind seit dem vergangenen Tag Tausende Helfer im Einsatz und bauen einen Sandsackwall - das „achte Weltwunder“ wird es später genannt. Angst will hier noch keiner zeigen, obwohl die Lage schon bedrohlich ist: Seit der Damm bei Löbnitz gebrochen ist, strömt das Muldewasser mit rasanter Geschwindigkeit unaufhörlich in die Goitzsche. Der ehemalige Tagebau ist fast voll und droht überzulaufen - was eine Katastrophe für Bitterfeld bedeuten würde. Seit vergangener Nacht ist Bitterfeld evakuiert, ein Uhr traf der Krisenstab diese Entscheidung.