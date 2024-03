Radfahrer stürzt an Böschung in Zörbig - Alkoholtest bringt Wert von zwei Promille

Unfall am Freitagnachmittag

Zörbig/MZ. - Ein betrunkener Radfahrer hat am späten Freitagnachmittag nahe Zörbig einen Sturz gebaut und sich dabei verletzt. Wie die Polizei schildert, passierte der Unfall gegen 17.30 Uhr an der B 183. Demnach beabsichtigte der 60-jährige Radfahrer, eine Böschung nahe der Bundesstraße zu einem Feldweg in Richtung Löberitz herunterzufahren. Hierbei stürzte der Radfahrer allerdings und verletzte sich.

Bei dem Mann nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,0 Promille. Der Radfahrer wurde zur Behandlung in ein anliegendes Krankenhaus gebracht, in welchem ebenfalls die Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.