Radegaster Straße in Zörbig ist ab Montag dicht

Zörbig/MZ - Ab Montag, 29. November, wird die Radegaster Straße in Zörbig aufgrund einer Baustelle kurzfristig gesperrt. Das teilten Bürgermeister Matthias Egert (CDU) auf der Stadtratssitzung und Bauamtsleiter Andreas Voss per Schreiben für die Anlieger mit.

Der Landesstraßenbaubetrieb plant, zwischen dem Bahnübergang und der Kreuzung die Fahrbahndecke zu sanieren, voraussichtlich bis zum 7. Dezember. Anlieger werden ihre Grundstücke in der gesamten Woche nicht mit dem Auto erreichen können. „Diese müssten außerhalb des Baufeldes abgestellt werden, um die Verfügbarkeit sicherzustellen“, so Voss. Anlieger, die in dieser Zeit größere Lieferungen erwarten, sollen diese möglichst verschieben. Alternativ sollen sich Betroffene im Rathaus melden.

Um die Baustelle umfahren zu können, wird auch die Einbahnstraßenregelung in der Friedrichstraße aufgehoben. Allgemein gilt: Die Umleitung wird über die Bundesstraße 183, Löberitzer und Victor-Blüthgen-Straße ausgeschildert. Auch Anwohner der umliegenden Straßen erreichen ihre Grundstücke nur über die Victor-Blüthgen-Straße. Die Müllabfuhr sei jedoch sichergestellt, hieß es aus dem Rathaus.