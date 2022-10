Protest gegen Energiepolitik - 1.700 Menschen gehen bei AfD-Demo auf die Straße

Rund 1.700 Menschen sind am Montag in Bitterfeld auf die Straße gegangen. Unter anderem war die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch vor Ort.

Bitterfeld/MZ - Am Montagabend sind viele Menschen dem Aufruf der AfD gefolgt, in Bitterfeld gegen den Krieg in der Ukraine und die Energiepolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt, nahmen rund 1.700 Menschen teil. Auf Transparenten mit Aufschriften wie „Frieden schaffen ohne Waffen" äußerten Teilnehmer ihren Unmut über Waffenlieferungen in die Ukraine.