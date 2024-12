Bitterfelds Altbürgermeister Werner Rauball wird Patientenfürsprecher im Gesundheitszentrum. Er sieht sich als Vermittler. Doch was treibt den 76-Jährigen in diese Rolle und wie weit reicht sie?

Bitterfeld/MZ. - Bei der Eröffnung des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen brachte Werner Rauball einst als Bürgermeister frierende Festakt-Gäste in der Glashalle mit Kniebeugen zum Schwitzen. Nun kehrt er in neuer Funktion dorthin zurück: Bitterfelds Alt-Bürgermeister ist ab sofort der Patientenfürsprecher am Goitzsche Klinikum. Er soll als neutraler Vermittler zwischen Patienten und Angehörigen einerseits und medizinischem Personal und Klinikleitung andererseits fungieren.