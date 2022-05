Progroup öffnet seine Tore: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür in Sandersdorfer Papierfabrik

Großes Interesse herrschte beim Tag der offenen Tür am Rundgang durch die Progroup-Papierfabrik.

Sandersdorf/MZ - Volksfeststimmung auf einem Werksgelände - das sieht man so nicht alle Tage. Vor allem, wenn es das erste Mal ist, dass man das Gelände als Besucher betreten kann. Diese Chance haben am Sonntag viele Menschen aus nah und fern genutzt, um beim ersten Tag der offenen Tür seit Inbetriebnahme im August 2020 die Sandersdorfer Papierfabrik von Progroup zu besichtigen. Und dabei jede Menge Spaß zu haben bei einem bunten Unterhaltungsprogramm.

Angebot für Groß und Klein

Da gibt es mehrere Hüpfburgen sowie Kinderschminken für die Kleinen und für Muskelprotze die Chance, bei „Hau den Lukas“ abzuräumen. Auch für Kultur ist bei der kostenfreien Veranstaltung gesorgt: Die Turnerinnen der SG Chemie Bitterfeld, die sachsen-anhaltinische Partyband Ventura Fox und DJ Acki machen Stimmung. Lokale Vereine sind zahlreich vertreten: Unter anderen die Fußballer der SG Union Sandersdorf und die Basketballern der BSW Sixers.

Ein breites Angebot gibt es auch bei Speis und Trank. Die von lokalen Unternehmen angebotenen Köstlichkeiten sind für günstige ein bis drei Euro erhältlich. Die Einnahmen werden vom Unternehmen verdoppelt und dem Diakonieverein gespendet.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist indes zweifelsohne die Fabrik an sich, wie unschwer an der riesigen Schlange zu erkennen ist. Den ganzen Nachmittag über stehen Menschen aller Altersklassen - es sind Kinderwagen ebenso wie Rollatoren zu sehen - an, um die Fabrik auch von innen zu sehen.

Viele Menschen standen lange geduldig in der Schlange. (Foto: Robert Martin)

Zu ihnen gehört der Thalheimer Paul Scholz, der seine Neugier damit erklärt, dass er früher selbst in der Chemie tätig war. „Ich will mir mal anschauen, was sich inzwischen bei der Technik getan hat“, sagt er. Als Thalheimer weiß er auch um die Probleme der Fabrik, die zu bestimmten Witterungen die Lebensqualität beeinträchtigen können. „Bei Südwind kann man nicht draußen sitzen.“

Auf der anderen Seite aus dem Werk herausgekommen ist Rhett Zeuner, der einen weiten Weg zurückgelegt hat, um die Fabrik mit eigenen Augen zu sehen: Er ist aus Berlin angereist. Und ist nach dem Rundgang überrascht, wie er sagt. „Von der Größe der Anlage und davon, dass die Technologie so modern ist. Das ist eine ganz eigene Dimension.“

Eine besondere Größenordnung hat am späteren Nachmittag auch die Parksituation erreicht, denn die Parkplätze sind komplett voll und in beide Richtungen. Am Ende des Tages vermeldet Pressesprecher Martin Wilhelm über 2.500 Besucher. „Ein toller Erfolg. Wir freuen uns wahnsinnig, dass unser Angebot so gut angenommen wurde.“

Bürgerinitiative ist überzeugt

Über 2.500 Besucher strömten am Sonntag auf das Gelände. (Fotos: Jens Schlueter)

Auch Mitglieder der Bürgerinitiative Lebenswertes Thalheim, die in der Vergangenheit nicht immer zufrieden waren mit der Fabrik und dem Unternehmen (die MZ berichtete), äußern sich am Ende des Tages wohlwollend. BI-Mitglied Anke Leonhardt sagt der MZ: „Es war gut organisiert, da hat alles gestimmt.“ Dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde, spreche für das Unternehmen. Welches sich im Übrigen inzwischen deutlich bemühter im Dialog zeige, sagt sie.

Der große Andrang für den Tag der offenen Tür spricht zumindest für ein großes Interesse an Progroup und der Fabrik.