Probelauf im Klinikum Bitterfeld - Hochwasserschutzwand wird aufgebaut

Bitterfeld/MZ - Mitarbeiter des Gesundheitszentrums Bitterfeld/Wolfen setzen am Donnerstag, 13. Oktober, auf Sicherheit. Sie bauen die Hochwasserschutzwand rund um das Klinikum in der Bitterfelder Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße auf - zur Übung, um im Fall des Falles schnell reagieren zu können. Das geschieht in diesem Jahr erstmals seit längerer Zeit wieder in kompletter Länge. Das hat Gesundheitszentrum-Sprecher Bernhard Spring bestätigt.