Positiver Alkoholtest: Lkw kollidiert mit Ampel an B183 bei Thalheim und fährt einfach weiter

Thalheim/MZ - Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend auf der B183 zwischen Sandersdorf und Thalheim eine Ampel umgefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Die Polizei konnte ihn wenig später stellen, dabei schlug ein Alkoholtest bei dem Lkw-Fahrer positiv an.

Der 57-Jährige war mit seinem Sattelzug gegen 21.10 Uhr auf der Bundesstraße 183 aus Zörbig in Richtung Bitterfeld unterwegs. In Höhe der Sandersdorfer Straße wollte er an der dort befindlichen Ampel nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Teil der Ampelanlage. Statt zu warten, fuhr der Mann aber einfach weiter.

Während der Unfallaufnahme in der Nähe des Unfallortes stellten Polizisten schließlich Atemalkoholgeruch bei dem 57-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 3.000 Euro.