In einem Mehrfamilienhaus in Brehna werden Strom- und Satellitenkabel abgebaut und auch Heizkreisverteiler von den Tätern mitgenommen. Die Ermittlungen dazu laufen.

Unbekannte entwenden in Brehna Kabel und Verteiler und verursachen 5.000 Euro Schaden

Einbruch in einen Rohbau

Ein Diebstahl rief die Polizei in Brehna auf den Plan.

Brehna/MZ. - Mit einem besonders schweren Fall des Diebstahls ist die Polizei in Anhalt-Bitterfeld konfrontiert worden.

Laut Mitteilung ist es demnach zwischen dem 18. und 20. September im August-Bebel-Ring in Brehna zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Das Objekt befindet sich laut Polizei in der Rohbauphase.

Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam dort eingedrungen und haben über hundert Meter Strom- beziehungsweise Satellitenkabel sowie mehrere Heizkreisverteiler entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.