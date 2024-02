In Sandersdorf sind die Abrissarbeiten von zwei benachbarten Wohnblöcken der Neubi weitgehend abgeschlossen.

Platz für ein neues Bauprojekt - Neubi reißt in Sandersdorf zwei alte Neubaublöcke ab

Sandersdorf/MZ. - In Sandersdorf sind die Abrissarbeiten von zwei benachbarten Wohnblöcken der Neubi weitgehend abgeschlossen.

Von dem 1967 errichteten fünfstöckigen Neubaublock im Ring der Chemiearbeiter 61 bis 65 und dem Vier-Etagen-Block in der Thalheimer Straße 35 bis 43, der aus dem Jahr 1982 stammte, ist nichts mehr zu sehen. Das Wohnungsunternehmen begründete den Rückbau der beiden Gebäude, in denen es insgesamt 90 Wohnungen in verschiedenen Größen gab, damit, dass diese nicht mehr zeitgemäß waren. Sie hatten bereits seit Anfang 2020 leer gestanden.

Den Abriss der Wohngebäude und die Entsorgung des Bauschutts hat die Wesseler GmbH übernommen. Durch den Abriss entsteht dort nun Platz, um eine neue, moderne Lösung für die Stadtentwicklung anzugehen. Wahrscheinlich werden dort wieder Wohngebäude entstehen. Genaue Pläne wurden jedoch noch nicht öffentlich gemacht. In diesem Jahr sind jedoch noch keine Baumaßnahmen vorgesehen, teilt die Neubi mit.