Der Rückkehrertag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zieht um und kombiniert kurz nach Weihnachten Karrierechancen mit Shoppingerlebnis im Halle-Leipzig The Style Outlets in Brehna. Was man sich vom neuen Veranstaltungsort verspricht.

Brehna/MZ. - Der Rückkehrertag, eine Initiative der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG), findet in diesem Jahr erstmals im Halle-Leipzig the Style Outlet in Brehna statt. Neben der EWG und dem Style Outlet beteiligen sich auch die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost und weitere Partner an der Organisation.