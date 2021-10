Pkw-Fahrer übersieht Moped: Zwei 16-Jährige bei Unfall in Petersroda verletzt

Petersroda/MZ - Die Benutzer eines Leichtkraftrades sind am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einer Kollision mit einem Auto auf der B 184 in der Nähe von Petersroda verletzt worden. Laut Polizei war ein 65-Jähriger mit seinem Citroën in Richtung Delitzsch unterwegs. Als er auf einen linksgelegenen Parkplatz fahren wollte, übersah er die Jugendlichen auf dem Leichtkraftrad, das sich im Gegenverkehr befand.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 16-jährige Fahrer sowie der gleichaltrige Mitfahrer stürzten. Der Fahrer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mitfahrer wurde am Unfallort medizinisch erstversorgt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 2.500 Euro, wobei das Leichtkraftrad nicht mehr fahrbereit war.