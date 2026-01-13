In Bitterfeld-Wolfen ist der Streit um die Bezahlung einer Pizza eskaliert. Eine Frau landete im Krankenhaus und ein Mann wurde festgenommen.

In Bitterfeld-Wolfen haben sich eine Frau und ein Mann über die Bezahlung einer Pizza gestritten.

Bitterfeld-Wolfen. – In einer Wohnung in der Moltkestraße in Bitterfeld-Wolfen ist am Montagabend ein Streit um die Bezahlung einer Pizza eskaliert, teilt die Polizei mit.

Ein 45-Jähriger und eine 35-Jährige stritten sich zunächst verbal, bevor die Angelegenheit in einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete.

Dabei sei die Frau oberflächlich im Gesicht verletzt worden. Sie sei in einem Krankenhaus behandelt worden. Zudem wurden auch die Personalien des Mannes überprüft, so die Polizei weiter zu dem Vorfall.

Dabei sei festgestellt worden, dass gegen den 45-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Er sei daraufhin in eine JVA gebracht worden.