Bitterfeld/MZ. - Gelber Phosphor ist die Basis für den Erfolg. Seit mehr als 100 Jahren wird der Rohstoff in Bitterfeld verarbeitet – zunächst unter dem Dach von AEG und Chemischer Fabrik Griesheim, später im Chemiekombinat. 1994 stieg Akzo Nobel in die Produktion ein. 2007 übernahm die ICL-Gruppe die Anlagen, die durchaus Superlative in sich tragen.

