Petersroda auf dem Weg zur Glasfaser: Bund und Land investieren kräftig in Anhalt-Bitterfeld

Steffi Syska, Nadja Thätner, Marco Gleau und Andy Grabner (v.l.) haben am Mittwoch in Petersroda ihre Absicht zum Glasfaserausbau erklärt.

Petersroda/MZ. - Noch ist in Petersroda nichts zu erkennen vom schnellen Internet. An diesem knackig kalten Januarmorgen gibt es noch keinen ausgehobenen Graben, den der Landrat, die Bürgermeisterin und die Vertreter der Telekom für ein Foto vorzeigen könnten. Also muss eine Schaukel herhalten, neben die das Firmenbanner aufgestellt wird.