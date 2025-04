Bitterfeld/MZ. - Den 19. April 2017 in Rom werden Peter Junge, Daniel Neugebauer und mehr als 30 Sportlerinnen und Sportler des Bitterfelder Vereins „Zukunft Frieden“ wohl nie vergessen. Papst Franziskus sprach an jenem Mittwochvormittag nach dem Osterfest bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz mit den Bitterfelder Läufern und gab seinen Segen für den Friedenslauf von Rom nach Wittenberg. Um so größer ist nun bei den Sportlern die Trauer über das Ableben des Papstes, denn mit Franziskus teilten sie gleich zwei wichtige Anliegen: den Einsatz für den Frieden und den interreligiösen Dialog.

