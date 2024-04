Mit einer Geburtstagstorte, Cocktails, Popcorn und Zuckerwatte feiert Halle Leipzig The Style Outlets am Samstag, 20. April.

Halle Leipzig The Style Outlets

Das Outlet-Center in Brehna wird 8.

Brehna/MZ. - Mit einer Geburtstagstorte, Cocktails, Popcorn und Zuckerwatte feiert Halle Leipzig The Style Outlets am kommenden Samstag, 20. April, sein achtjähriges Bestehen am Standort Brehna. Auch ein DJ soll für gute Geburtstagsstimmung sorgen.

Währenddessen können Besucher in entspannter Atmosphäre einkaufen und ihr Glück am Glücksrad versuchen, um kleine Aufmerksamkeiten und Leckereien zu gewinnen. Schnäppchenjäger können zudem Geburtstagsangebote der Marken entdecken, heißt es in der Ankündigung.

Outlet-Center Brehna: Halle Leipzig The Style Outlets feiert 8. Geburtstag mit tollen Angeboten

„Wir möchten uns bei unseren treuen Kunden für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen bedanken“, sagt Robin Lippold, Center Manager von Halle Leipzig The Style Outlets. „Anlässlich unseres achten Jubiläums freuen wir uns darauf, auch in Zukunft innovative Konzepte und attraktive Angebote zu präsentieren. Unser Ziel ist es, dass sich unsere kleinen und großen Besucher bei uns wohlfühlen und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.“

Und das Feiern soll auch einen positiven Nebeneffekt haben: Denn die Outlet-Gäste haben die Möglichkeit, mit einer kleinen Spende Gutes zu tun. Mehrere Spendenboxen werden dabei aufgestellt, um für das Tierheim Bitterfeld Geld zu sammeln, wobei das Center den Betrag am Ende aufstockt.