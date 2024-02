Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Astrid Mammen wurde nach der Wende Französisch-Lehrerin am Wolfener Gymnasium, hatte vorher an der Pieck-Schule Russisch unterrichtet. Und nahm nun gleich die erste Gelegenheit wahr, sich direkt in Frankreich fortzubilden. „Dort traf ich Ossi eine Wessi-Frau“, sagt sie. Das war Rosemarie Tastevin, die damals schon viele Jahre in Villefontaine lebte. „Und wir haben uns auf Anhieb prima verstanden.“