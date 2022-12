Ortschaften fordern mehr Projekte

Wolfen/MZ - Die Ortsbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen haben in einem gemeinsamen Antrag Vorhaben in Millionenhöhe aufgelistet, die mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt in 2023 und den Folgejahren finanziert werden sollen. Obwohl Oberbürgermeister und Kämmerer warnen, dass damit der Haushalt für das neue Jahr, der im Ergebnishaushalt noch eine Lücke von rund vier Millionen Euro aufweist, zusätzlich in Schieflage geraten würde, hat der Stadtrat diesen Plan mit drei Gegenstimmen und sieben Enthaltungen beschlossen. Wie und wann die sieben Projekte umgesetzt werden können, ist aber unklar.