Orkantief Zeynep fegt über den Altkreis Bitterfeld - Biergartendach am Musikhotel beschädigt

Bitterfeld/MZ - Nach dem schweren Unwetter Mitte der Woche hat diesmal hat das Sturmtief „Zeynep“ im Altkreis Bitterfeld wieder für viele Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Am Jeßnitzer Musikhotel hat eine Böe das Dach des Biergartens erwischt und teilweise abgerissen. Verletzt wurde dabei und bei den anderen sturmbedingten Vorkommnissen niemand.

Tony Donath von der Leitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zieht eine erste Bilanz. "Es war ganz schön stürmisch und die Kameraden hatten alle Hände voll zu tun, doch so stark wie beim letzten Sturm war es nicht."

Dem kann auch Ferid Giebler, der Bürgermeister der Gemeinde Muldstausee, zustimmen. "Es ist kein Vergleich zu vorgestern", sagt er. Die Schäden durch umstürzende Bäume hielten sich in Grenzen und seien dann eine Aufgabe der laufenden Verwaltung. Der Bauhof wird in der kommenden Woche also viel damit zu tun haben, das herumliegende Holz zu entfernen. Eine genaue Zahl der Einsätze im Altkreis Bittefeld könne man erst am Montag ermitteln, so Donath weiter.