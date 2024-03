Im Ratswall in Bitterfeld ist eine Streifenwagenbesatzung am Montag gegen 18 Uhr auf den Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam geworden. Sein Fluchtversuch misslang.

Bitterfeld/MZ. - Im Ratswall in Bitterfeld ist eine Streifenwagenbesatzung am Montag gegen 18 Uhr auf den Fahrer eines Kleinkraftrades aufmerksam geworden. An dessen Fahrzeug befand sich kein gültiges Versicherungskennzeichen. Als die Beamten den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte erzu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand und es somit nicht für eine Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen war. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und steuerte sein Zweirad unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Atemalkoholtest wies vor Ort einen vorläufigen Wert von 0,7 Promille aus. Ebenso verlief ein Drogenschnelltest positiv.

Der junge Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.