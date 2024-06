Ein betrunkener Quadfahrer hat am Sonntag, 16. Juni, in Mühlbeck einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung: Betrunkener Quadfahrer kracht in Mühlbeck gegen Skoda

Der Quadfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mühlbeck/MZ. - Ein betrunkener Quadfahrer hat am Sonntag, 16. Juni, in Mühlbeck einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 47-jährige Mann war gegen 17 Uhr auf der Straße des Friedens in Mühlbeck unterwegs und verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Der Quad-Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vor-Ort-Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,4 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobenentnahme angewiesen.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 47-Jährige Verletzungen zu. Der Mann musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht werden. Dort erfolgte eine stationäre Aufnahme. Während der Unfallaufnahme stellte sich weiter heraus, dass das Quad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und der Nutzer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Schadenssumme liegt nach Angaben des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld bei insgesamt etwa 7.000 Euro.