OB-Versprechen eingelöst - „Stadthof“-Mitarbeiter reinigen in Thalheim die Wasserabläufe

Thalheim/MZ - Mitarbeiter des Bitterfeld-Wolfener Eigenbetriebs „Stadthof“ haben in der vorigen Woche die Wasserabläufe in den Straßen von Thalheim gereinigt. Die Firma setzte damit ein Versprechen um, das Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk bei einem Bürgerdialog am 22. November gemacht hatte.

Bei dem Bürgerdialog mit Vertretern der Agrargenossenschaften und des Landkreises Anhalt-Bitterfeld waren die Sturmereignisse in der Ortschaft Thalheim am 21. und 22. Oktober aufgearbeitet worden, bei denen der Ort von einer dicken Staubschicht überzogen wurden. Der Staub stammte von benachbarten Feldern und wurde durch Sturmtief „Ignatz“ mit großer Wucht in die Stadt getragen.

In der Diskussion hatten Bürger unter anderem die Befürchtung geäußert, dass sich die Straßenabläufe mit eingespülten Sedimenten zusetzen könnten. In der vorigen Woche waren Mitarbeiter des „Stadthof“ deshalb mit einem Saug- und Spülfahrzeug vor Ort im Einsatz und haben die Straßenregenwasserabläufe in der Ortschaft flächendeckend überprüft.