Bitterfeld hat seit Jahren ein Problem mit fehlenden öffentlichen Toiletten. Nun werden zwei WC-Projekte vorangetrieben. Was ein Problem ist. Was geht da gerade ab?

Not mit der Notdurft - Warum Pläne für zwei öffentliche Toiletten vorangetrieben und ausgebremst werden

Gezerre um WCs in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ. - Wen mitten in Bitterfeld ein dringendes Bedürfnis überkommt, der hat seine liebe Not. Denn öffentliche Toiletten sind Mangelware in der Stadt.