Nissan kollidiert mit Lok im Chemiepark Bitterfeld - 8.000 Euro Schaden

Auf dem Gelände des Chemieparks in Bitterfeld hat es am Montagmorgen einen Unfall mit einem Güterzug gegeben. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Gegen 6.50 Uhr hatte ein 55-jähriger Nissan-Fahrer die Kunststoffstraße in Richtung Mainthalstraße befahren und war am dortigen Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Der Zug war auf der Gleisanlage der Mainthalstraße in Richtung Rudolph-Glaubner-Straße unterwegs.

Zu den Hintergründen der Kollision machte die Polizei keine Angaben. Der Fahrer des Nissan blieb ebenso unverletzt wie der 53-jährige Lokführer. Am Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.