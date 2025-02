Wolfen/MZ. - Bei einem Unfall in Wolfen sind am Montag, 24. Februar, zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Eine 65-jährige Nissan-Fahrerin wollte gegen 16 Uhr von der Ernst-Toller-Straße nach links in die Straße der Republik abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Skoda einer 61 Jahre alten Frau, die in der Straße der Republik aus Richtung Dessauer Allee in Richtung Max-Lademann-Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch auf einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot geschoben.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 22.000 Euro. Sowohl der Nissan als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen mussten verletzungsbedingt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die 61-Jährige wurde stationär aufgenommen, wohingegen die 65 Jahre alte Nutzerin des Nissan ambulant versorgt wurde.