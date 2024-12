Nichts Neues in Sachen Friedhof: Bitterfeld-Wolfener Stadträte lehnen höhere Gebühren ab

Letzte Ruhe in Anhalt-Bitterfeld

Wolfen/MZ. - Auf kommunalen Friedhöfen in Bitterfeld-Wolfen werden Kosten erhoben, die bereits seit 2014 gelten. Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit gesorgt.