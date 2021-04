Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld steigen sprunghaft an - 97 Fälle in 24 Stunden

Anhalt-Bitterfeld - Zum Wochenausklang kämpft der Landkreis Anhalt-Bitterfeld noch einmal mit einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen: So wurden am Freitag insgesamt 97 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die meisten davon in Bitterfeld-Wolfen (30) und Köthen (19), erst danach folgen Sandersdorf-Brehna (8) und Muldestausee (7). Insgesamt gelten damit 529 Personen von 5.930 Fällen als aktiv infiziert.

In der Sieben-Tage-Inzidenz schlägt sich der Anstieg am Freitag laut RKI noch nicht nieder: Hier liegt Anhalt-Bitterfeld bei 130. Durch die vielen Neuinfektionen dürfte der Wert in den kommenden Tagen aber noch einmal deutlich steigen.

Derzeit werden noch zwölf an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld intensivmedizinisch versorgt, acht von ihnen müssen invasiv beatmet werden. (mz)