Die Entscheidung über die Umgestaltung des Außengeländes am Kultur- und Sportzentrum Brehna wurde vertagt. Grund: fehlende Informationen zu den Kosten der Varianten. Auch die geplante Errichtung von Freizeitanlagen bleibt vorerst in der Beratung.

Neugestaltung in Brehna vertagt: Stadtrat wartet auf Zahlen

Sandersdorf/MZ. - Eigentlich sollte in Sandersdorf-Brehnas ersten Stadtratssitzung des Jahres 2025 eine Entscheidung zur Neugestaltung des Außengeländes des Kultur- und Sportzentrums in Brehna getroffen werden. Doch da die Verwaltung nicht alle notwendigen Informationen für die Entscheidungsfindung der Räte vorbereitet hatte, ist das Thema zurückgestellt worden und wird nun auf der nächsten Ratssitzung behandelt. Zudem wurde beschlossen, dass ein Antrag zur Schaffung öffentlicher Sport- und Freizeitanlagen im Stadtgebiet in den Orten besprochen werden soll, bevor er wieder Thema im Stadtrat wird.