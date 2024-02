Start für Bauprojekt Neuer Sportplatz für Schüler - Erster Spatenstich für Außengelände der Schule in Rösa vollzogen

Die Arbeiten an der Sportstätte auf dem Außengelände der Rösaer Schule haben begonnen. 110.000 Euro fließen in das Bauprojekt der Gemeinde. Was anschließend noch geplant ist.