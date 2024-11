Im Halle Leipzig The Style Outlets hat am Freitag, 1. November, ein neues Geschäft eröffnet.

Brehna/MZ. - Im Halle Leipzig The Style Outlets hat am Freitag, 1. November, ein neues Geschäft eröffnet: Die dänische Modemarke „Vero Moda“ präsentiert dort ab sofort auf 400 Quadratmetern ihre Damenkollektion.

„Wir freuen uns sehr, Vero Moda als neue Marke bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Robin Lippold, Center Manager des Halle Leipzig The Style Outlets.

Vero Moda ist im Halle Leipzig The Style Outlets mit einem neuen Shop-Konzept am Start

Vero Moda ist in Sandersdorf-Brehna mit einem neuen Shop-Konzept am Start. „Die Fläche im The Style Outlets in Halle Leipzig bildet den idealen Auftakt, um Vero Modas Ambitionen im Outlet-Bereich vorzustellen“, erklärte Hauke Anschlag, Property Manager der Marke. Es gebe eine einladende Einkaufsatmosphäre in einer femininen Umgebung. Vero Moda wurde 1987 gegründet und ist heute eine der bekanntesten europäischen Modemarken.

Im Halle Leipzig The Style Outlets hatte vor kurzem erst Starbucks eine Filiale eröffnet.

Das Halle Leipzig The Style Outlets selbst gibt es seit dem 21. April 2016 an der A9 bei Brehna.