Reuden/MZ/TS. - Vor einigen Tagen wurde im Ortsteil Reuden eine neue Kletterkombination mit Muldenrutsche, Kraxelwand und verschiedenen Kletterelementen auf dem Kinderspielplatz im Bereich Fuhneblick offiziell freigegeben. Die Einweihung erfolgte durch Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU)und Ortsbürgermeister Imre Starke (GfR).

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen investierte knapp 21.000 Euro in den Rückbau der alten Anlage, das neue Spielgerät und dessen Einbau sowie den Fallschutzkies. Diese Maßnahmen waren notwendig geworden, da der Spielplatz nach 24 Jahren nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach.

Oberbürgermeister Schenk betonte die Bedeutung des Projekts für die Lebensqualität der Familien vor Ort und hob die Unterstützung der Vereine NATÜRlich Reuden e.V. und Florian Reuden e.V. hervor. Diese hatten während der städtischen Saubermachaktion „Frühlingserwachen“ im März den alten Sand der Spielanlage ausgehoben, der anschließend im Reudener Tiergehege verwendet wurde.

Der Ortsteil Reuden verfügt insgesamt über vier Kinderspielplätze. Neben der neuen Kletterkombination im Bereich Fuhneblick wurden auch auf der Festwiese und am Tiergehege Neuerungen vorgenommen. Dort wurden in diesem Jahr jeweils ein Federgerät ausgetauscht. Bereits vor zwei Jahren fand eine Sanierung des Kinderspielplatzes auf der Festwiese statt, bei der neue Spiel- und Sportgeräte angeschafft wurden. Im Jahr 2023 wurden zudem zwei Sitzgruppen am Tiergehege erneuert. Die Kinder und Eltern in Reuden freuen sich über die neuen Spielmöglichkeiten, welche gleich spielend in Besitz genommen wurden. Die Stadt plant, auch in Zukunft weiter in die Modernisierung der Spielplätze zu investieren.