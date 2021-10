Neue Piste ab Dienstag: Schlaitz und Burgkemnitz sind bald wieder verbunden

Schlaitz/MZ - Die Landesstraße zwischen Schlaitz und Burgkemnitz bleibt in den Schlagzeilen. Sie sorgte in den vergangenen Tagen nicht nur wegen der Sperrung für Aufsehen. Auch die falsche Ausschilderung stand in der öffentlichen Kritik. Nun geht das Bauvorhaben in die letzte Phase. Die Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen der Gemeinde Muldestausee soll am 2. November offiziell wieder befahrbar werden können.

Eigentlich sollte am Freitag, 29. Oktober die Piste für den Verkehr wieder freigegeben werden. Doch wie bei vielen Vorhaben, kam es auch hier zu Verzögerungen. Ein Grund dafür konnte von der MZ nicht in Erfahrung gebracht werden. Doch Konturen sind schon zu erkennen. Der alte Belag ist abgefräst, der Neue aufgetragen. Jetzt müsse er noch aushärten, bevor der Straßenverkehr wieder rollen könne, informiert Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos). Weiterhin stehe das Setzen der Leitpfosten und das Auftragen der seitlichen Markierungen auf dem Plan, so Giebler, der sich vor Ort einen Überblick über die Maßnahmen verschafft hat.

Der Belag der kurvenreichen Straße im Waldgebiet, der vor etwa zehn Jahren schon einmal erneuert wurde, habe in den Jahre gelitten. Frostaufbrüche und Absenkungen am Straßenrand hätten das Fahren und vor allem das Begegnen von Autos manchmal recht abenteuerlich gestaltet, erinnert sich auch der Ortsbürgermeister von Burgkemnitz, Andreas Boy. Mit der erneuerten Straße werde sich diese Situation sicher entspannen, hofft Giebler. „Hauptsache sie wird dann nicht als Rennstrecke benutzt“, wünscht sich der Bürgermeister. Das könne man nicht gebrauchen.