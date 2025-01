Das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Raguhn ist zu klein, nicht gemacht für moderne Fahrzeuge. Nun kann bald gebaut werden. Geduld ist aber weiter nötig.

Neue Ortswache entsteht in alter Kita: Stadtrat Raguhn-Jeßnitz bekennt sich zur Standort

Raguhn/MZ. - Das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Raguhn ist zu klein, nicht gemacht für moderne Fahrzeuge. Seit vielen Jahren ist das Problem bekannt, nun wurde ein Standort für eine neue Ortswache gefunden. Der Stadtrat Raguhn-Jeßnitz einigte sich dafür auf das Gelände der alten Kita.

„Der Stadtrat hat sich zum neuen Standort bekannt und wir haben die Ausschreibung für die Planungsleistungen fertiggestellt“, fasst Bürgermeister Hannes Loth (AfD) zusammen. Dass einige Anwohner im Vorfeld Sorgen geäußert haben, sei ihm bewusst, so Loth weiter. „Da sind wir noch in der Lösungsphase“, sagt er und betont, dass man an dem neuen Standort festhalten wolle, um die Einsatzbereitschaft zu verbessern.

Bis es soweit ist, dass dort anstatt spielender Kinder Kameraden zum Einsatz ausrücken können, wird allerdings noch viel Wasser die Mulde herunterfließen. „Ich rechne damit, dass es zwei bis drei Jahre dauern wird“, so Loth.

Bereits klar ist, was dafür geschehen muss. Der Teil der Kita, der bekanntermaßen schwere Baumängel aufweist, soll abgerissen werden und an seiner Stelle eine etwa 20 Meter lange Stahlhalle mit vier Stellplätzen entstehen. Im jüngeren Teil der Kita würden Schulungsräume untergebracht.