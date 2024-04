Muldenstein/MZ. - Der Wasserversorger Midewa und die Gemeinde Muldestausee haben im Ortsteil Muldenstein eine der größeren Baumaßnahmen der letzten Zeit weitgehend fertiggestellt. Darüber haben beide jetzt informiert.

Den Kern der Arbeiten macht die Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung in der Rosa-Luxemburg-Straße in der Wohnsiedlung des Ortes aus. Hier wurde das bisherige Leitungssystem auf einer Länge von fast einem halben Kilometer komplett ersetzt. Gleichzeitig wurden neue Hauswasseranschlüsse installiert.

„Wir sind mit unserem Teil der Arbeiten fertig, die neue Trinkwasserleitung ist in Betrieb und hat die Versorgung der Bewohner zuverlässig übernommen“, berichtet Ralf Rinzsch, der das Bauvorhaben in Muldenstein als Projektleiter der Midewa betreut. Aktuell sind in der Rosa-Luxemburg-Straße noch die Tiefbauarbeiter zugange, um den Gehweg wieder instand zu setzen. Hier spricht der Vertreter des Wasserversorgers davon, gut drei Viertel aller notwendigen Arbeiten bereits realisiert zu haben.

Die Erneuerung von etwa 330 Meter Trinkwasserleitung und insgesamt 30 Hausanschlüssen war in Muldenstein offensichtlich unabdingbar. „Die alte Leitung war nach jahrzehntelangem Einsatz marode und damit besonders anfällig für Rohrbrüche; deshalb haben wir die Maßnahme in den Investitionsplan aufgenommen, um die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft auf hohem Niveau gewährleisten zu können“, erläutert Ralf Rinzsch. Die alte Leitung mit einem Durchmesser von 80 Millimetern hatte sich zudem mit der Zeit immer stärker zugesetzt, der Durchfluss war dementsprechen gering. Die neue Leitung ist jetzt doppelt so groß. Laut Midewa habe man sich in Abstimmung mit der Gemeinde Muldestausee dazu entschlossen, um nicht zuletzt die Voraussetzungen für die Löschwasserversorgung zu verbessern.

Die Gemeinde Muldestausee beteiligt sich finanziell an der Maßnahme und übernimmt die Mehrkosten, die durch die größere Leitungsdimension anfallen, sowie einen Anteil am Deckenschluss des Fußweges, informiert Ralf Rinzsch.