Verwandlung zweier Blocks Neubi-Projekt am Kreisel: Vom DDR-Plattenbau zum modernen Wohnen in Bitterfeld

Die Neubi will am Rande des neuen Kreisels beispielhaft zeigen, wie aus DDR-Plattenbauten individuelle Wohnungen werden können. An der Mühlstraße geht es an den Innenausbau.