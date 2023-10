Die Bahn baut einen neuen Bahnhof in Bitterfeld. Sichtfenster im Zaun geben Blick auf den Baustart für die Empfangshalle frei. Doch die Pläne mussten jetzt noch mal geändert werden. Das wird Fahrgäste freuen.

Millionen-Baustelle in Bitterfeld

Am Bahnhof Bitterfeld hat der Bau der neuen Empfamgshalle begonnen. Der Rohbau soll bis zum Februar 2024 stehen.

Bitterfeld/MZ - Der große Kran am Bahnhof Bitterfeld verkündet weithin: Hier wird gebaut. Hinter dem Bauzaun haben die Arbeiten für die neue Empfangshalle begonnen. Die offizielle Grundsteinlegung für das Millionenprojekt erfolgt zwar erst am 26. Oktober. Aber erste Veränderungen sind bereits sichtbar. Doch vor dem Baustart mussten die Pläne in zwei Punkten noch mal verändert werden. Für Passagiere ist das allerdings eine gute Nachricht.